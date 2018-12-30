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Невролог: гирлянды могут спровоцировать приступ эпилепсии даже у здоровых людей

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Речь идёт о диодных гирляндах, которые сильно мелькают.

Праздничные гирлянды, которые уже стали обязательным атрибутом Нового года, могут быть опасны. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-невролог Василий Генералов.

Речь идёт о диодных гирляндах, которые сильно мелькают. Люди, которые склонны к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам, могут пострадать. Невролог считает, что на гирлянды в таком случае нужно клеить предупреждения.

Если дискомфорт в глазах всё-таки появился, то нужно закрыть глаза руками. Потому что если просто зажмурить глаза, то это не спасёт от ярких огней.

В Петербурге установят эко-ёлку из переработанной бумаги и пластика.

 

 

Теги: гирлянды, невролог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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