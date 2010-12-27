В Петербурге установят эко-ёлку из переработанной бумаги и пластика

Это будет первая подобная ёлка в России.

В Петербурге установят уникальную новогоднюю эко-елку из переработанного мусора. Акцию проводит типография "Точка печати на севере города СПб".

Организаторы будут использовать для этого старые баннеры, буклеты, визитки и другие бумажные и пластиковые носители. Ведь все эти вещи после использования просто выбрасывают на свалки, загрязняя окружающую среду.

Материалы можно привезти и положить в специальный контейнер, который расположен у входа в типографию в Парголово, на улице Ленина,5.

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднюю елку.

Фото: pixabay