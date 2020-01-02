Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднюю елку

Брать искусственную ель стоит только на долгие годы.

В Роскачестве рассказали, как выбрать ёлку к Новому году. Оказалось, что купить живую ель иногда даже лучше, чем искусственную. Об этом сообщили специалисты Роскачества.

Для проверки искусственной ёлки нужно провести рукой против иголок, погнуть ветки, подергать. Если изделие хорошее, то такие действия никак не повредят ей. Также у ёлочки не должно быть сильного химического запаха, на упаковке обязательны указания о вредных материалах и веществах. Брать искусственную ель стоит только на долгие годы, так как она не перерабатывается, если её выкинуть.

А вот вырубка живых ёлок напротив не приносит никакого вреда природе, если она была вырублена легально. Деревья для ёлочных базаров выращивают в специальных питомниках, а также вырубают в местах, где их не должно быть (у ЛЭП, у дорог, около газопроводов).

Для проверки легального базара, у продавца можно попросить разрешительный талон на кассовый аппарат, торговлю.

На Дворцовой площади начали устанавливать ёлку.