Мужчину отправили в СИЗО после нападения на сотрудницу станции "Рыбацкое"

Замечание из-за безбилетного прохода закончилось ударом в лицо на станции в Петербурге.

В Петербурге заключили под стражу мужчину, обвиняемого в нападении на сотрудницу охраны железнодорожной станции "Рыбацкое". По версии следствия, он ударил женщину кулаком в лицо после замечания из-за прохода через турникет без билета. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошёл утром 5 ноября. Гуров прошёл через турникет в зоне пригородных поездов, не оплатив проезд. Когда сотрудница охраны потребовала соблюдать правила прохода, мужчина ударил ее правой рукой в область левого глаза.

Подозреваемого задержали 8 ноября. Ему предъявили обвинение в хулиганстве. Во время заседания Гуров просил избрать ему домашний арест вместо заключения в СИЗО, а также заявил, что следствие слишком строго квалифицировало его действия.

Суд учёл, что мужчина не работает, не имеет регистрации в России и семьи. В результате его отправили под стражу до 7 января 2027 года.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист и его спутница предстанут перед судом за кражу в магазине в Кронштадте.

Фото: Piter.TV