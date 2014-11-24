ФСБ предотвратила убийство российского военного в Крыму перед Днем Победы

Женщина подозревается в терроризме и госизмене.

Российские силовые структуры предотвратили убийство российского военнослужащего в Крыму перед Днем Победы. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ на полуострове. Известно, что наша соотечественница 2000 года рождения, которая также имеет украинское гражданство, задержана. Она по заданию Службы безопасности Украины планировала взорвать жертву в его личном автомобиле бомбой, созданной на основе компонентов западного производства. Дополнительно были установлены личности представителей СБУ, вербовавших и готовивших террористку.

Федеральной службой безопасности предотвращён террористический акт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров министерства обороны Российской Федерации. сообщение ФСБ по региону

У исполнительницы преступления изъяты компоненты взрывного устройства. В отношении задержанной сейчас возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ "Террористический акт" и 275 УК РФ "Государственная измена".

Деятельность ячейки нежелательной организации пресекли на Кубани.

Фото и видео: ФСБ России, Telegram / СМОТРИМ