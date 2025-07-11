Деятельность ячейки нежелательной организации пресекли на Кубани

Злоумышленники распространяли ложную, дискредитирующую ВС РФ информацию в Краснодарском крае.

Предполагаемых организаторов ячейки из псевдорелигиозной организации задержали на территории Краснодарского края. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления российских силовых структур. Следственные органы уверены, что злоумышленники вовлекали местное население в работу организации, которая считается нежелательной в России, запрещенной в стране международной экстремистской организацией "АллатРа", основанной в 2011 году на Украине.

УФСБ России по Краснодарскому краю на территории региона пресечена противоправная деятельность двух представителей проукраинской нежелательной в России организации, основанной на основе идей религиозных культов. пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю

В ФСБ добавили, что деятельность "АллатРа"* велась по общественно-политическому направлении. Организацию на Кубани прикрывала другая структура. С момента начала специальной военной операции на украинской земле от имени движения систематически в Краснодарском крае распространялась заведомо ложная информация, дискредитирующая Вооруженные силы России. В отношении подозреваемых ведутся уголовные дела по части 2 статьи 284.1 УК РФ.

Двоих жителей Брянской области задержали за подготовку терактов.

Фото: ФСБ РФ по Краснодарскому краю