Двоих жителей Брянской области задержали за подготовку терактов

В приграничном с Украиной регионе двое местных жителей работали против безопасности нашей страны.

Российские силовые структуры задержали двух жителей Брянской области, которые собирали данные об объектах министерства по обороне страны и готовили атаки с помощью беспилотников. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей ФС РФ. В надзорном ведомстве отметили, что взрывчатку и компоненты для самодельных взрывных устройств злоумышленникам переправлялись с украинской территории при помощи БПЛА. Фигуранты расследования в интересах киевского режима неоднократно осуществляли визуальное наблюдение, фото- и видеофиксацию объектов, а также мест расположения суточных нарядов сотрудников правоохранительного блока.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по противодействию деятельности украинских спецслужб пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 г. р., являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации. ЦОС ФСБ РФ

Силовики уточнили, что пособники террористов осуществляли в российском регионе подъем сброшенных им с использованием БПЛА средств террористической деятельности, а также проверяли полученное огнестрельное оружие для дальнейшего применения в деятельности криминального характера.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России