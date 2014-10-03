  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:37
160
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

0 0

Россиянин хотел подорвать здание администрации.

Сотрудники регионального управления  российских специальных служб по Краснодарскому краю предотвратили совершение террористического акта в поселке Мостовской. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ФСБ РФ. Известно, что удалось задержать гражданина страны, который планировал поджечь административное здание. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело. Фигурант расследования 1972 года рождения был арестован по решению суда.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления.

пресс-служба УФСБ РФ по региону

В Мелитополе задержали подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Украины.

Фото и видео: ФСБ РФ по Краснодарскому краю, ТАСС

Теги: краснодарский край, регионы, фсб
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии