ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

Россиянин хотел подорвать здание администрации.

Сотрудники регионального управления российских специальных служб по Краснодарскому краю предотвратили совершение террористического акта в поселке Мостовской. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ФСБ РФ. Известно, что удалось задержать гражданина страны, который планировал поджечь административное здание. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело. Фигурант расследования 1972 года рождения был арестован по решению суда.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления. пресс-служба УФСБ РФ по региону

В Мелитополе задержали подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Украины.

Фото и видео: ФСБ РФ по Краснодарскому краю, ТАСС