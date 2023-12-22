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Лавров встретил главу МИД КНДР с цветами

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Ее поприветствовали в Доме приемов МИД РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров встретил министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи с цветами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Цой Сон Хи прибыла с официальным визитом в Москву на переговоры с российским коллегой. Лавров поприветствовал ее букетом цветов в Доме приемов МИД РФ. Также во время переговоров глава российской дипломатии заявил о намерении обсудить расширение сотрудничества двух стран.

Ранее Лавров заявил, что РФ ценит поддержку КНДР в контексте СВО.

Видео: МИД России

Теги: мид кндр, мид россии, сергей лавров, цветы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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