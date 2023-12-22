Лавров: РФ ценит поддержку КНДР в контексте СВО

Глава МИД РФ рассказал о сотрудничестве страны с властями Северной Кореи.

Москва высоко оценивает поддержку Северной Кореи контексте проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал российский глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров во время рабочей встречи со своей коллегой из КНДР Цой Сон Хи. Дипломат уточнил, что страны тесно и плодотворно сотрудничают по линии Всемирной организации и других международных структур.

Безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции Российской Федерации в том числе в вопросах, которые касаются проводимой нами СВО. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В сентябре 2023 года северокорейский политический лидер Ким Чен Ын посетил Россию с визитом. На космодроме Восточный иностранный гость провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика США по КНДР не приведет к решению проблем в регионе, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России