Политика США по КНДР не приведет к решению проблем в регионе, заявил Лавров

Глава МИД РФ оценил ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.

Американская внешняя политика и действия западных сателлитов по созданию угроз безопасности Северной Кореи не способствует решению проблем в регионе, поэтому Москва призывает Вашингтон отказаться шагов, которые ведут к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова. Соответствующее заявление глава министерства по иностранным делам РФ Сергей Лавров сделал в ходе начала рабочей встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

Приходится констатировать... отнюдь не способствует продвижению в позитивном направлении. Мы будем продолжать призывать к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Предложения РФ по урегулированию на Корейском полуострове обсудят на переговорах.

Фото и видео: Вконтакте / МИД России