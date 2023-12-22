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Политика США по КНДР не приведет к решению проблем в регионе, заявил Лавров

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Глава МИД РФ оценил ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.

Американская внешняя политика и действия западных сателлитов по созданию угроз безопасности Северной Кореи не способствует решению проблем в регионе, поэтому Москва призывает Вашингтон отказаться шагов, которые ведут к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова.  Соответствующее заявление глава министерства по иностранным делам РФ Сергей Лавров сделал в ходе начала рабочей встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

Приходится констатировать... отнюдь не способствует продвижению в позитивном направлении. Мы будем продолжать призывать к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Предложения РФ по урегулированию на Корейском полуострове обсудят на переговорах.

Фото и видео: Вконтакте / МИД России

Теги: кндр, корейский полуостров, национальная безопасность, северная корея, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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