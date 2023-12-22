Предложения РФ по урегулированию на Корейском полуострове обсудят на переговорах

Сергей лавров встретился с Цой Сон Хи в Москве.

Российские предложения по урегулированию на Корейском полуострове обсудят на переговорах. Соответствующее заявление глава министерства по иностранным делам РФ Сергей Лавров сделал в ходе начала рабочей встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Дипломат заметил, что говорит о внесенных Москвой и Пекином в Совет Безопасности ООН инициативы по мирному решению проблемы.

Мы всегда выступали за налаживание переговорного процесса без каких-либо предварительных условий, с тем чтобы добиваться достижения прочного мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров предупредил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине.

Фото и видео: МИД России