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Предложения РФ по урегулированию на Корейском полуострове обсудят на переговорах

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Сергей лавров встретился с Цой Сон Хи в Москве.

Российские предложения по урегулированию на Корейском полуострове обсудят на переговорах. Соответствующее заявление глава министерства по иностранным делам РФ Сергей Лавров сделал в ходе начала рабочей встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Дипломат заметил, что говорит о внесенных Москвой и Пекином в Совет Безопасности ООН инициативы по мирному решению проблемы.

Мы всегда выступали за налаживание переговорного процесса без каких-либо предварительных условий, с тем чтобы добиваться достижения прочного мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров предупредил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине.

Фото и видео: МИД России

Теги: кндр, корейский полуостров, мид, северная корея, сергей лавров, цой сон хи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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