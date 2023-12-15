Лавров предупредил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине

Глава МИД РФ призвал Киев переосмыслить запрет на переговоров с Москвой.

Чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем более сложными будут условия, при которых могут начаться мирные переговоры. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал на пресс-конференции в Москве, проведенной по результатам встречи с белорусским коллегой. Дипломат напомнил журналистам о том, что Москва ранее никогда не уходила от обсуждения ситуации с киевским режимом и Западом.

Кто запретил Зеленскому подписывать уже достигнутую договоренность в апреле 2022 года, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Зеленский не оправдал ожиданий Запада.

Фото и видео: МИД России