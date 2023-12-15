Лавров: Зеленский не оправдал ожиданий Запада

Глава МИД РФ считает, что на западе понимают тупиковость поддержки киевского режима.

Российский министр по иностранным делам Сергей лавров считает, что украинский президент Владимир Зеленский не оправдал ожиданий стран коллективного Запада, руководства НАТО и Европейского союза. Соответствующее заявление дипломат сделал на пресс-конференции в Москве, проведенной по результатам встречи с белорусским коллегой. По мнению дипломата, сейчас международным союзникам киевского режима требуется осознать полную тупиковость противостояния с Москвой. В Кремле слышат разговоры и призывы стран о том, чтобы начать сокращение поддержки для ВСУ.

Вы слышите оценки, которые звучат со стороны трезвомыслящих политиков в НАТО, Евросоюзе. Лучше поздно, чем никогда. Пора им осознать полную тупиковость той войны, которую они затеяли руками режима Зеленского против РФ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России заметили, что конкретные затруднения и в Европе, и в США связаны с поиском свободных денежных средств для того, чтобы продолжать поддерживать режим Владимира Зеленского. Сергей Лавров уточнил, что украинские власти не смогли сыграть роль инструмента для подрыва безопасности России, общей истории, культуры, для истребления всего русского на контролируемой Киевом территории.

Лавров призвал сформировать прочный военно-политический фундамент во всей Евразии.

Фото и видео: МИД России