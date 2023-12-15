Лавров призвал сформировать прочный военно-политический фундамент во всей Евразии

Формирование прочного военно-политического фундамента на территории Евразии отвечает общим интересам России, Белоруссии и других стран региона. Особенно ярок это заметно в условиях наращивания активности НАТО. Соответствующей информацией поделился российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат открыл вместе с белорусским коллегой Сергеем Алейником заседание коллегий МИД двух стран. По словам чиновника, прочный фундамент для безопасности позволит предотвращать кризисы и конфликты, а также исключит возможности военного или иного силового диктата и доминирования со стороны нерегиональных игроков.
НАТО наращивает военную активность на западных рубежах Союзного государства.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
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Фото и видео: МИД России
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