Высший совет СГ может одобрить новый пакет по интеграции в 2024 году

Сергей Лавров выступил в Минске.

Одобрение Высшим советом Союзного государства нового трехлетнего интеграционного пакета ожидается в начале 2024 года. Соответствующей информацией поделился российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат открыл вместе с белорусским коллегой Сергеем Алейником заседание коллегий МИД двух стран. Он напомнил, что 29 ноября в Москве состоялось заседание совета министров Союзного государства.

Там главы правительств одобрили новый пакет интеграционных мер на очередную трехлетку 2024-2026, и ожидаем, что в начале следующего года этот пакет будет одобрен Высшим государственным советом Союзного государства. Сергей лавров, глава МИД РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства страны пояснил, что на Россию и Белоруссию возложена задача эффективного дипломатического сопровождения работы по углублению союзной интеграции между Москвой и Минском. Сергей лавров заметил, что такая задача обозначена в согласованной программе деятельности по внешней политике на период с 2022 по 2023 годы.

Лавров рассказал о докладах МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима".

Фото и видео: МИД России