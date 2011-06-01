Лавров рассказал о докладах МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима"

Глава МИД РФ оценил японский проект.

Доклады инспекторов МАГАТЭ после сброса в океан воды с территории атомной электростанции "Фукусима" пока не носят тревожного характера, однако ряд вопросов в рамках данного проекта пока остаются без ответа. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ.

Есть обязанности у секретариата МАГАТЭ уделять этому вопросу особое внимание. Они периодически представляют доклады, которые не носят такого тревожного характера, так я скажу, но которые, все-таки, не исчерпывают окончательно эту тему, потому что многие вопросы остаются неотвеченными. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник уточнил законодателям, что Москва передала МАГАТЭ список российских лабораторий, которые могут проводить анализ соответствующих субстанции. Россия попросила коллег включить эти лаборатории в перечень тех объектов, которые будут следить за качеством воды по мере реализации проекта Токио.

Лавров: для России в плане сотрудничества нет второстепенных регионов.

Фото и видео: Совет Федерации