Лавров: для России в плане сотрудничества нет второстепенных регионов

Глава МИД РФ оценил внешнюю политику страны в Совете Федерации.

Москва готова активно сотрудничать и развивать отношения со всеми странами, заинтересованными в равноправном сотрудничестве, так как для страны нет второстепенных регионов в этом вопросе. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ. Дипломат заметил, что речь идет о главном принципе к внешней политике государства.

Все, кто заинтересован в равноправном взаимодействии на принципах справедливости, на принципах демократизации не внутри какой-то страны по западным лекалам, а демократизации международных отношений. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: США давно отказались работать в рамках "квартета" по Ближнему Востоку.

Фото и видео: МИД России