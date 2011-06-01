Лавров: США давно отказались работать в рамках "квартета" по Ближнему Востоку

Глава МИД РФ рассказал о том, что Москва давно не работает с "международными посредниками" от СБ ООН.

Американская администрация давно отказалась работать в рамках "квартета" по Ближнему Востоку. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ. Чиновник отметил, что в таком формате ранее работали совместно РФ, США, ООН, Европейский союз.

США уже долгие годы, задолго до СВО, отказались работать в "квартете" международных посредников, которые имеют полноценный правовой мандат от Совета Безопасности - США, Россия, Евросоюз, ООН. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России