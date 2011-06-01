Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай, заявил Лавров

Глава МИД РФ назвал топ-три иностранцев, воспользовавшихся электронной визой для въезда в страну.

Глава российского министра по иностранным делам Сергей Лавров сообщил, что почти половина из 120 тысяч выданных Россией за пять месяцев электронных виз приходится именно на китайскую сторону. Следующими в рейтинге указаны индийцы, за ними - саудовцы. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ. Дипломат пояснил, что жизнь не стоит на месте. Таким образом он прокомментировал вопрос работы по введению безвизового режима с КНР по групповому туризму. Процесс все еще продвигается вперед.

Мы ввели единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран, ею за пять месяцев воспользовалось уже более 120 тысяч человек, для нового инструмента – это достаточно солидная цифра. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал приоритетом Запада разрушение сотрудничества РФ со странами СНГ.

Фото и видео: МИД России