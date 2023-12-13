Лавров назвал приоритетом Запада разрушение сотрудничества РФ со странами СНГ

Глава МИД РФ рассказал о работе по линии СНГ.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров назвал приоритетом стран коллективного Запада разрушение сотрудничества РФ со странами СНГ. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ. Чиновник уточнил, что речь идет о разрушении народно-хозяйственного комплекса, а также правоохранительной системы и системы общей безопасности мира.

Самое главное опасение у Запада и самая главная его энергия антироссийская, конечно, сконцентрированы на постсоветском пространстве.У них приоритет - попытаться разрушить связи между бывшими республиками Советского Союза... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН.

Фото и видео: Совет Федерации