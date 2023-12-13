Лавров назвал приоритетом Запада разрушение сотрудничества РФ со странами СНГ

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров назвал приоритетом стран коллективного Запада разрушение сотрудничества РФ со странами СНГ. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ. Чиновник уточнил, что речь идет о разрушении народно-хозяйственного комплекса, а также правоохранительной системы и системы общей безопасности мира.
Самое главное опасение у Запада и самая главная его энергия антироссийская, конечно, сконцентрированы на постсоветском пространстве.У них приоритет - попытаться разрушить связи между бывшими республиками Советского Союза...
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН.
Фото и видео: Совет Федерации
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