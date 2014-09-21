Лавров раскритиковал работу по принятию резолюций в ООН

Глава МИД РФ оценил работу делегаций по резолюциям по Ближнему Востоку.

В вопросе принятия резолюций во Всемирной организации спор идет о том, кого осуждать, вместо спасения жизней гражданского населения. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ. Дипломат пояснил перед законодателями страны, что в работе над документацией в ООН существует множество юридических аспектов, по которым делегаты спорят.

Сейчас наши друзья из Эмиратов - они завершают в этом месяце пребывание в Совете безопасности, пытаются искренне согласовать резолюцию, которая будет отвечать авторитету и ответственности Совета безопасности. Мы стараемся активно помочь, пока не получается. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров пояснил, что коллективный Запад на любую резолюцию, направленную на принятие конкретных действий по Ближнему Востоку, обязательно вводит собственные политические оценки. Речь идет об осуждении деятельности ХАМАС. В ответ на это условие развивающиеся страны говорят о том, что в этом случае требуется осудить и действия еврейского государства. Однако американцы настаивают на том, что Израиль имеет право на собственную защиту и самооборону.

ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров.

Фото и видео: Совет Федерации