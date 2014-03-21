ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров

Глава МИД РФ оценил работу ОБСЕ для Москвы.

ОБСЕ сейчас не несет никакой добавленной стоимости России. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ. Дипломат заметил, что равно об этом он упоминал во время своего последнего участия в заседании совета министров по иностранным делам.

ОБСЕ так и не стала организацией, потому что западу было выгодно держать в таком размытом амебном состоянии, когда ей можно было легко манипулировать, она перестала выполнять все свои функции… Как организация безопасности она никакой добавленной стоимости не несет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля.

Фото и видео: Совет Федерации