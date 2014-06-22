Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля

Глава МИД РФ оценил политику на Ближнем Востоке.

Москва в контактах с Израилем и другими арабскими странами всегда говорит о том, что нельзя создавать рисков безопасности для еврейского государства. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ.

Президент всегда в контактах с израильтянами и другими арабскими странами подчеркивает, что мы все должны не допускать шагов, которые будут подвергать рискам, угрозе безопасности Израиля. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров анонсировал встречу глав МИД БРИКС летом 2024 года.

Фото и видео: МИД России