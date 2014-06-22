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Лавров анонсировал встречу глав МИД БРИКС летом 2024 года

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Глава МИД РФ рассказал о планах РФ на председательство в БРИКС.

Встреча министров иностранных дел стран-членов БРИКС запланировано на лето 2024 года в Нижнем Новгороде.  Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ. Дипломат замети, что в общей сложности Москва намерена в рамках года председательства провести около 200 мероприятий. Из них порядка 10 встреч состоится на уровне министров.

Встреча министров иностранных дел БРИКС состоится летом <...> в Нижнем Новгороде.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: число контактов Путина показывает, что попытки изолировать РФ провалились.

Фото и видео: МИД России

Теги: брикс, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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