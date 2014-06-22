Лавров анонсировал встречу глав МИД БРИКС летом 2024 года

Глава МИД РФ рассказал о планах РФ на председательство в БРИКС.

Встреча министров иностранных дел стран-членов БРИКС запланировано на лето 2024 года в Нижнем Новгороде. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ. Дипломат замети, что в общей сложности Москва намерена в рамках года председательства провести около 200 мероприятий. Из них порядка 10 встреч состоится на уровне министров.

Встреча министров иностранных дел БРИКС состоится летом <...> в Нижнем Новгороде. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: число контактов Путина показывает, что попытки изолировать РФ провалились.

Фото и видео: МИД России