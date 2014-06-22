Лавров: число контактов Путина показывает, что попытки изолировать РФ провалились

Глава МИД РФ оценил политику Запада.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров заметил, что количество контактов президента Владимира Путина показывает, что попытки недружественных стран изолировать Москву провалились. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ.

Курс на изоляцию России потерпел фиаско. Чего только стоят многочисленные контакты президента Путина с зарубежными коллегами. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: связка Москвы и Пекина играет все более стабилизирующую роль на мировой арене.

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