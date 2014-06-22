Лавров: связка Москвы и Пекина играет все более стабилизирующую роль на мировой арене

Глава МИД РФ рассказал о внешней политике в адрес Пекина.

Лавров: связка Москвы и Пекина играет все более стабилизирующую роль на геополитической арене. Чиновник уточнил, что отношения стран находятся в наилучшем состоянии за всю свою историю. Дипломат счел, что сейчас сложно переоценить роль такого насыщенного и доверительного диалога, проводимого на высшем уровне между Москвой и Пекином. В МИД РФ напомнили законодателям о том, что в 2023 году году состоялись два российско-китайских саммита.

Наилучший период своей истории переживают российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась.

Фото и видео: МИД России