Лавров: ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась

Глава МИД РФ рассказал о курсе недружественных стран по истощению России.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров считает, что ставка на санкционный блицкриг против отечественной экономической системы провалилась. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства страны сделал в ходе выступления на правительственном часе, организованного в рамках пленарного заседания в верхней палате парламента РФ. Дипломат заметил, что страны коллективного Запада лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину на мировой арене.

Те, кто развязал против нас гибридную войну, не признают своих ошибок, пытаются задействовать все новые и новые нелегитимные инструменты, для того чтобы истощать Россию. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня.

Фото и видео: Совет Федерации