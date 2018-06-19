Лавров заявил, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня

Глава МИД РФ призвал создать Каспийский совет.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров считает, что международное сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании глав внешнеполитических ведомств прикаспийского региона. На мероприятии присутствуют главы МИД Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. В Москве заметили, что продвинуть взаимодействие между членами "пятерки" далее могло бы создание Каспийского совета, в котором нет места бюрократическим схемам.

С уверенностью можем утверждать, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия, укреплению его международно-правовых основ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что региональная платформа "3+3" становится все перспективнее.

Фото и видео: МИД России