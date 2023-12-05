Лавров заявил, что региональная платформа "3+3" становится все перспективнее

Глава МИД РФ напомнил о реализации формата по Южному Кавказу.

Региональная платформа "3+3" уже "обретает плоть" и становится все более перспективной. Соответствующее заявление российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал, открывая переговоры со своим иностранным коллегой из Баку Джейхуном Байрамовым.

Уже обретает плоть инициатива "3+3" Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы "3+3" - три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат. Буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что с инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года политические лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Такой формат позже получил название "3+3". Москва и Тегеран приветствовали эту идею, Ереван также присоединился к участию в формате. Власти в Тбилиси отметили, что не планируют принимать участие во встрече.

Лавров заявил, что РФ рассчитывает на участие Алиева в работе неформального саммита СНГ.

Фото и видео: МИД России