Лавров заявил, что РФ рассчитывает на участие Алиева в работе неформального саммита СНГ

Глава МИД РФ принял в Москве Джейхуна Байрамова.

Москва рассчитывает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в работе неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), который состоится Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал, открывая переговоры со своим иностранным коллегой из Баку Джейхуном Байрамовым.

В самом конце месяца, по традиции в начале рождественских дней пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, где мы рассчитываем на участие, как это было и в прошлые годы, президента Азербайджана. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат уточнил, что российско-азербайджанские отношения сейчас находятся на подъеме. Он отметил, что 12 октября в Бишкеке политические лидеры лично переговорили на полях саммита СНГ. Два месяца нахзад они подтвердили настрой на углубление нашего союзнического, стратегического взаимодействия друг с другом.

Лавров не стал объяснять немецкой журналистке значение его слов об ОБСЕ.

Фото и видео: МИД России