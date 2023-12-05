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Лавров заявил, что РФ рассчитывает на участие Алиева в работе неформального саммита СНГ

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Глава МИД РФ принял в Москве Джейхуна Байрамова.

Москва рассчитывает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в работе неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), который состоится Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал, открывая переговоры со своим иностранным коллегой из Баку Джейхуном Байрамовым.

В самом конце месяца, по традиции в начале рождественских дней пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, где мы рассчитываем на участие, как это было и в прошлые годы, президента Азербайджана.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат уточнил, что российско-азербайджанские отношения сейчас находятся на подъеме. Он отметил, что 12 октября в  Бишкеке политические лидеры лично переговорили на полях саммита СНГ. Два месяца нахзад они подтвердили настрой на углубление нашего союзнического, стратегического взаимодействия друг с другом.

Лавров не стал объяснять немецкой журналистке значение его слов об ОБСЕ.

Фото и видео: МИД России

Теги: азербайджан, джейхун байрамов, ильхам алиев, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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