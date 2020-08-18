В Польше предложили навязать украинцам условия, вынуждающие вступить в ВСУ

Радослав Сикорский оценил мобилизацию на Украине.

Живущим в Европейском союзе украинским гражданам можно "навязать" такие условия проживания в Европе, чтобы они сами стремились вернуться домой для участия в сражениях. Соответствующее зявление сделал минитср по иностранным делам Польши Радослав Сикорский в эфире местной радиостанции RMF 24. Дипломат пояснил, что закон о мобилизации был принят на Украине по меньшей мере с опозданием на один год.

Мы должны помочь, потому что в странах ЕС есть сотни тысяч потенциальных рекрутов, которые обязаны участвовать в обороне своего отечества. Польша тут в авангарде помощи Украине, чтобы подготовить их к военной службе. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Дипломат ответил вопрос о том, как Варшава может стимулировать проживающих в республике украинских граждан к участию в военных действиях. Глава МИД Польши указал на то, что "введение решений на национальном уровне приведет к тому, то люди, не желающие участвовать, начнут ездить по странам ЕС, где они могут этого избежать".

Украина зимой столкнется с большими трудностями, заявил глава МИД Польши.

Фото и видео: YouTube / RMF24