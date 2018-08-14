Лавров не стал объяснять немецкой журналистке значение его слов об ОБСЕ

Глава МИД РФ призвал иностранных журналистов цитировать его правильно.

Главва российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров на пресс-конференции в Скопье ответил немецкой журналистке, заметив, что немецкие власти "разжевывают" прессе то, как нужно подавать информацию. Инцидент произошел по результатам проведенного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Иностранный корреспондент из ФРГ задала вопрос о том, планирует ли Москва выйти из состава ОБСЕ. Перед этим вопросом девушка заметила, что глава МИД РФ якобы говорил о коллапсе организации. В ответ на это министр попросил цитировать его правильно. Он пояснил, что на самом деле ему просто безразлично, чем именно завершится нынешнее заседание ОБСЕ.

Я не знаю, где вы получали образование журналиста. Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали, что надо писать. У нас все-таки мы наших журналистов уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Корреспондент изначально задавала свои вопросы на английском языке, но после замечаний Сергея Лаврова попыталась возразить ему уже на русском языке. Она пояснила, что считает неправдой то, что власти ФРГ говорят СМИ, что им следует писать.

Лавров: Россия не призывает к разрушению Евросоюза.

Фото и видео: МИД России