Лавров: Россия не призывает к разрушению Евросоюза

По его словам, муштра и палочная дисциплина в ЕС теперь даже сильнее, чем в НАТО.

Россия не призывает к разрушению Евросоюза. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в СМИД ОБСЕ, который прошел в Скопье.

По его словам, муштра и палочная дисциплина в ЕС теперь даже сильнее, чем в НАТО. Лавров подчеркнул, что никакой демократии в организации не наблюдается. Также глава российского МИД напомнил, что ЕС создавали как объединение стран, которые вместе хотели повысить благосостояние своих граждан.

Посмотрите, на что сейчас идут средства из так называемого Европейского фонда мира. Послушайте, что говорят дипломаты Евросоюза, "великие", что провозглашает руководство Еврокомиссии, которое по большому счету узурпирует власть. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что председатели ОБСЕ не имеют права не приглашать кого-то из членов организации.

Видео: МИД России