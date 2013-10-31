Лавров: председатели ОБСЕ не имеют права не приглашать кого-то из членов организации

По его словам, страна-хозяйка по итогам годового председательства имеет обязанность обеспечить участие всех министров.

Председатели ОБСЕ не имеют права не приглашать кого-то из членов организации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в СМИД ОБСЕ, который прошел в Скопье.

По его словам, страна-хозяйка по итогам годового председательства имеет обязанность обеспечить участие всех министров и тех лиц, которые их сопровождают, включая журналистов. Лавров подчеркнул, что Запад медленно "вдалбливает общественному мнению", что у председателей ОБСЕ якобы есть право определять участие в своих мероприятиях.

Там и приглашения не надо. Просто страна-участница объявляет, что делегация летит тогда-то, такими-то маршрутами и рейсами. Будьте любезны, обеспечьте свои хозяйские функции, вот и все. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации.

Видео: МИД России