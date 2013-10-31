Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации

Глава МИД РФ считает, что киевский режим не следует украинской конституции.

Сергей Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра известных миру целей специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал российский министр по иностранным делам, выступая на пресс-конференции перед журналистами по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Мероприятие организовано на территории Северной Македонии, в городе Скопье. Дополнительно чиновник зачитал СМИ положения из конституции Украины. В этих пунктах говорится о недопустимости привилегий по этническим и языковым признакам, а также о гарантии права на обучение на родном языке.

Руководство знает, каких целей оно добивается, контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет верховный главнокомандующий... Хотя бы ради того, чтобы вернуть этих людей к выполнению своей собственной конституции. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: для начала политического процесса по Украине "нужны двое, как в танго".

Фото и видео: МИД России