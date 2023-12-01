Лавров: для начала политического процесса по Украине "нужны двое, как в танго"

Глава МИД РФ: Киев все еще не хочет разговаривать с Москвой.

Политический мирный процесс по Украине можно начать при наличии двух сторон, "как в танго", однако с другой стороны в настоящее время "танцуют брейк-данс". Такое мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на пресс-конференции перед журналистами итогам по результатам заседания СМИД ОБСЕ, организованном на территории Северной Македонии, в городе Скопье. Чиновник уточнил, что в Москве по-прежнему не видят готовности киевского режима или коллективного Запада,"его хозяев", сигналов о готовности перейти к переговорному этапу.

Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Запад не извлек уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ.

Фото и видео: МИД России