Лавров: для начала политического процесса по Украине "нужны двое, как в танго"

Политический мирный процесс по Украине можно начать при наличии двух сторон, "как в танго", однако с другой стороны в настоящее время "танцуют брейк-данс". Такое мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на пресс-конференции перед журналистами итогам по результатам заседания СМИД ОБСЕ, организованном на территории Северной Македонии, в городе Скопье. Чиновник уточнил, что в Москве по-прежнему не видят готовности киевского режима или коллективного Запада,"его хозяев", сигналов о готовности перейти к переговорному этапу.
Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: Запад не извлек уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все