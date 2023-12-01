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Лавров: Запад не извлек уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ

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Глава МИД РФ оценил деятельность партнеров по ОБСЕ.

Западные страны не извлекли никаких уроков из своей провальной линии, нацеленной на разрушение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и продолжают с упорством добивать это международное объединение. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на пресс-конференции перед журналистами  итогам по результатам заседания СМИД ОБСЕ, организованном на территории Северной Македонии, в городе Скопье.

Этому вчера 95% выступлений наших западных коллег было посвящено, и лишь несколько трезвых голосов все-таки напоминали, что ОБСЕ была создана для того, чтобы сотрудничать и обеспечивать взаимную безопасность.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Запад занимается "мелкой возней" в ОБСЕ по продлению полномочий комиссаров.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, обсе, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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