Лавров: Запад не извлек уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ

Глава МИД РФ оценил деятельность партнеров по ОБСЕ.

Западные страны не извлекли никаких уроков из своей провальной линии, нацеленной на разрушение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и продолжают с упорством добивать это международное объединение. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на пресс-конференции перед журналистами итогам по результатам заседания СМИД ОБСЕ, организованном на территории Северной Македонии, в городе Скопье.

Этому вчера 95% выступлений наших западных коллег было посвящено, и лишь несколько трезвых голосов все-таки напоминали, что ОБСЕ была создана для того, чтобы сотрудничать и обеспечивать взаимную безопасность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Запад занимается "мелкой возней" в ОБСЕ по продлению полномочий комиссаров.

Фото и видео: МИД России