Лавров: Запад занимается "мелкой возней" в ОБСЕ по продлению полномочий комиссаров

Глава МИД РФ оценил игнорирование Западом глобальной проблемы.

Коллективный Запад вместо преодоления кризиса в Организации по безопасности в Европе (ОБСЕ) занимается "мелкой возней" по продлению полномочий своих комиссаров, которые на деле прямо нарушали принципы этой международной структуры. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на пресс-конференции перед журналистами итогам по результатам заседания СМИД ОБСЕ, организованном в городе Скопье. Чиновник полагает, что сейчас страны бьются за указанные цели, чтобы продлить друг другу мандаты. Однако никакой работы в отношении существующего глубочайшего кризиса в ОБСЕ не ведется. В Москве считают, что такая проблема Запад не волнует.

Сейчас, пока мы с вами общаемся, там какие-то мелкие дрязги - продлевать или не продлевать вот всех этих лиц, которые возглавляют институты ОБСЕ и которые манкировали своими прямыми обязанностями, прямо нарушая принципы, где они были назначены... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Блинкен и Боррель боятся разговора.

Фото и видео: МИД России