Лавров: Блинкен и Боррель боятся разговора

Глава МИД РФ оценил побег главы Госдепа после заседания МИД ОБСЕ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен и верховный представитель дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель боятся разговора. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на пресс-конференции перед журналистами итогам по результатам заседания СМИД ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), организованном в городе Скопье. Лавров заметил, что руководитель Госдепа США сбежал из столицы Северной Македонии.

Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен. Я никуда не сбегал... "просто трусы", они боятся любого честного разговора с фактами на руках. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России