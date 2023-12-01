Лавров: Молдавию ждет участь следующей жертвы гибридной войны Запада против России

Молдавию ждет участь следующей жертвы гибридной войны Запада против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Скопье.
По его словам, одной из возможностей решить проблемы европейского континента на принципах организации был меморандум Козака, с помощью которого можно было урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Лавров отметил, что данная попытка была сорванной.
По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее мы сообщали, что Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ.
Видео: МИД России
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