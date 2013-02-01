Делегации ведомства пришлось добираться через Грецию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ. Об этом сообщает "РИА Новости".

Борт Лаврова прибыл в Скопье. Делегации ведомства пришлось добираться через Грецию. Изначально перелет планировался через Болгарию, однако разрешение Софии не распространяется на представителя министерства Марию Захарову.

Также сообщается, что на заседании СМИД ОБСЕ министры обсудят нового председателя и проведут оценку ситуации в сфере безопасности. Кроме того, у Лаврова могут пройти двусторонние переговоры с представителями некоторых стран.

Ранее Лавров заявил, что ЕС не сможет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья.

Видео: Telegram / Мария Захарова