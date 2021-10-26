Лавров: ЕС не сможет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья

По его словам, лидеры западных стран "позволяют себе достаточно хамские высказывания".

Евросоюз не сможет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубиину.

Комментируя публикации западных СМИ, которые назвали Казахстан "задним двором" России, Лавров отметим, что дело не только в западных изданиях. По его словам, лидеры этих стран "позволяют себе достаточно хамские высказывания".

Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил о формировании неподконтрольного Западу механизма торговли.

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