Лавров заявил о формировании неподконтрольного Западу механизма торговли

Москва формирует неподконтрольные злонамеренному воздействию извне механизмы торговли. Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по Украине. Чиновник добавил, что теперь страна будет в критически значимых сферах опираться исключительно на свои силы и возможности.
Мы прекрасно понимаем, что введенные против нас санкции в обозримой перспективе, да и в отдаленной перспективе никуда не денутся. Нам это и не требуется, не потому что мы выбираем изоляционизм, автаркию. Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
В МИД РФ добавили, что на внешнем контуре власти в стране исходят из необходимости формировать неподконтрольный коллективному Западу механизм обслуживания торговли, а также прокладки новых транспортных коридоров и налаживание производственно-сбытовых цепочек.
Российская часть соглашения по зерновой сделке "на нуле", заявил Лавров.
Фото и видео: МИД России
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