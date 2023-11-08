Лавров заявил о формировании неподконтрольного Западу механизма торговли

Глава МИД РФ рассказал о позиции страны по экономическому сотрудничеству со странами.

Москва формирует неподконтрольные злонамеренному воздействию извне механизмы торговли. Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по Украине. Чиновник добавил, что теперь страна будет в критически значимых сферах опираться исключительно на свои силы и возможности.

Мы прекрасно понимаем, что введенные против нас санкции в обозримой перспективе, да и в отдаленной перспективе никуда не денутся. Нам это и не требуется, не потому что мы выбираем изоляционизм, автаркию. Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ добавили, что на внешнем контуре власти в стране исходят из необходимости формировать неподконтрольный коллективному Западу механизм обслуживания торговли, а также прокладки новых транспортных коридоров и налаживание производственно-сбытовых цепочек.

Российская часть соглашения по зерновой сделке "на нуле", заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России