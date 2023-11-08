Глава МИД РФ оценил позицию генсека ООН и генсекретаря ЮНКТАД по черноморской инициативе.

Российская часть черноморской сделки абсолютно "на нуле", а старания Всемирной организации и генерального секретаря ЮНКТАД госпожи Гринспен по вопросу ничего не приносят. Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по Украине. Чиновник заметил, что говорит об очередном примере лжи, которую говоря в странах коллективного Запада.

Старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада.

Фото и видео: МИД России