Лавров назвал последствия бойкота энергоносителей из России для Запада

Глава МИД РФ оценил действия Запада по разрыву энергосвязей.

Бойкот российских энергетических носителей и потолок цен на ресурсы нанесли удар по глобальной энергетической безопасности. Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по Украине. Чиновник добавил, что подобная деятельность со стороны коллективного Запада сказались на развале исторически сложившихся производственно-сбытовых логистических цепочек, а также на перераспределении глобальных энергетических потоков и росте транзакционных издержек.

Бойкот российских энергоносителей, который был объявлен, односторонние санкции и антирыночные меры, я имею в виду в частности пресловутый потолок цен, нанесли серьезный удар по глобальной энергетической безопасности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал о ходе расследования "Северных потоков".

Фото и видео: МИД России