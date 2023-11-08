Лавров рассказал о ходе расследования "Северных потоков"

Глава МИД РФ считают, что Норвегия, швеция и Германия не ведут "внятного расследования".

Москва до сих пор не может добиться внятного ответа от коллективного Запада по расследованию подрыва "Северных потоков", так как государства заматывают всю информацию на эту тему. Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по Украине. Чиновник добавил, что чрезвычайная ситуация в акватории Балтийского моря окончательно подорвало надежду европейцев на то, чтобы получить дешевый природный газ. Спикер заметил, что к грубым макроэкономическим просчетам добавились террористические акты в отношении гражданской энергетической инфраструктуры. В результате теперь европейцы вынуждены покупать дорогостоящие ресурсы из США.

Кто же все-таки и как расследует этот теракт, уже прошло больше года. Ни Германия, ни Норвегия, ни Швеция, которые этими расследованиями занимаются на национальном уровне, ничего внятного и вменяемого нам сказать не могли. Серргей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал о будущем процесса дедолларизации в мире.

Фото и видео: МИД России