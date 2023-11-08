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Лавров рассказал о будущем процесса дедолларизации в мире

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Глава МИД РФ напомнил о переходе на нацвалюты в расчетах между государствами.

 Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты. Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями  аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по Украине. Чиновник заметил, что в глобальный процесс перехода расчетов на национальные валюты вовлечены крупнейшие мировые экономики. В частности, речь идет о  Китае, Индии, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии, Аргентине, Египте и Кении.

Фиксируется постепенное и устойчивое сокращение доли доллара и евро... Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России

Теги: доллар, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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