Лавров рассказал о будущем процесса дедолларизации в мире

Глава МИД РФ напомнил о переходе на нацвалюты в расчетах между государствами.

Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты. Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по Украине. Чиновник заметил, что в глобальный процесс перехода расчетов на национальные валюты вовлечены крупнейшие мировые экономики. В частности, речь идет о Китае, Индии, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии, Аргентине, Египте и Кении.

Фиксируется постепенное и устойчивое сокращение доли доллара и евро... Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты. Сергей Лавров, глава МИД РФ

США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России