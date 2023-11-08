США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров

Глава МИД РФ оценил энергетический кризис.

Американская администрация продолжает покупать у российских предпринимателей уран и другие критические для энергетики материалы. Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по Украине. Чиновник добавил, что Вашингтон при этом вынуждает своих международных партнеров из Европы собственными "эгоистичными законами" отказываться от использования российских энергетических носителей в пользу более дорогостоящего американского сжиженного природного газа.

Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал сумму, которую потерял Евросоюз из-за санкций против России.

Фото и видео: МИД России