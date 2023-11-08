Лавров назвал сумму, которую потерял Евросоюз из-за санкций против России

Глава МИД РФ рассказал о негативных последствиях для мира от западного давления.

Потери европейского бизнеса из-за антироссийских санкций за последние полтора года, только по самым скромным оценкам, достигли 250 миллиардов евро. Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий в формате круглого стола по Украине. Чиновник добавил, что антироссийские западные ограничения лишь усугубили кризисные проявления, фиксирующиеся в глобальной экономической системе.

За последние полтора года, по очень скромным, консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро. Это большая цифра. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия поддержит "арабское решение" по проблеме Газы, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России